أضا: الأهلي بدأ خناقات الموسم بدري

علق الإعلامي محمد طارق أضا على بيان النادي الأهلي الأخير بشأن قرارات اتحاد الكرة الخاصة بتعيينات لجنة الحكام، مؤكدًا أن النادي دخلت في صدامات الموسم الجديد مبكرًا.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «النادي الأهلي دخل في خناقات الموسم بدري بدري، ومش عاجبه قرارات اتحاد الكرة في تعيين لجنة الحكام، واعترض على هذا الأمر في البيان اللي أصدره اليوم، ومش عاجبه تصريحات هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لما قال إن الزمالك أكثر فريق عقوده سليمة».

وأضاف أضا متسائلًا عن الهدف من البيان، قائلًا: «البيان ده الأهلي عايز منه إيه؟ هل بيعمل دفاع على نفسه علشان يتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل في الموسم الجديد؟».

وأشار أضا إلى أن البيان فتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة المنتظرة بين الأهلي واتحاد الكرة مع انطلاق الموسم الجديد، في ظل الاعتراضات التي أعلنها النادي على عدد من القرارات الخاصة بتعيينات الجبلاية في لجنة الحكام والتصريحات الأخيرة.