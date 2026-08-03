القوافل البيطرية المجانية بأسيوط تواصل دعم صغار المربين.. علاج 1975 رأس ماشية ودواجن بمجريس

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بجميع مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات البيطرية، ودعم صغار المربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد أحمد مدير عام المديرية، تواصل تنفيذ القوافل البيطرية المجانية وفقًا للخطة الموضوعة، حيث جرى تنظيم قافلة بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين بالمديرية، وبالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة بدر بقيادة الدكتور ساري عبد الغفار عميد الكلية، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية لخدمة المجتمع.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن القافلة قدمت خدماتها العلاجية والوقائية بالمجان، حيث تم الكشف على وعلاج 1017 رأسًا من الماشية والدواب، إلى جانب علاج 958 حالة من الدواجن، بإجمالي 1975 حالة، فضلًا عن تقديم الإرشادات والتوعية للمربين حول أساليب التربية السليمة، وبرامج التحصين والرعاية الوقائية، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض، وتحسين معدلات الإنتاج، والحفاظ على صحة الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشاد محافظ أسيوط بالتعاون البنّاء بين مديرية الطب البيطري وجامعة بدر، مؤكدًا أن هذا التكامل يعزز جودة الخدمات المقدمة للمربين، ويتيح فرصًا متميزة للتدريب العملي والميداني لطلاب كليات الطب البيطري، إلى جانب نشر الثقافة البيطرية والوعي الوقائي داخل القرى، بما ينعكس إيجابًا على تنمية قطاع الإنتاج الحيواني.

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة تنفيذ القوافل البيطرية المجانية وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف القرى والنجوع، بما يضمن وصول الخدمات البيطرية إلى المربين في أماكنهم، ودعمهم فنيًا ووقائيًا، حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة، وتعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.