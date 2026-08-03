متابعة ميدانية لتدريب طلاب المدرسة الثانوية الفنية بمحطات فرع شبين الكوم

أجرى المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، جولة تفقدية شملت محطة مياه مليج البحاري ومحطة رفع صرف صحي مليج في إطار حرصه علي المتابعة الميدانية المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتابع، رئيس الشركة تدريب طلاب المدرسة الثانوية الفنية بمواقع العمل، والاطمئنان على انتظام البرنامج التدريبي، والتأكيد على توفير بيئة تدريبية عملية تتيح للطلاب اكتساب الخبرات والمهارات الفنية اللازمة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الجولة، تمت متابعة سير العمل بالمحطتين، والاطمئنان على انتظام التشغيل وكفاءة المعدات، ومراجعة أعمال الصيانة الدورية، والتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالكفاءة المطلوبة.

وأكد، على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أعطال طارئة، ورفع درجة الاستعداد الدائمة، للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لخطة الشركة في المتابعة المستمرة لجميع مواقع العمل بمختلف أنحاء المحافظة.