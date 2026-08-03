حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.. استكمال تدشين مبادرة 100 مليون صحة في المحافظات

في اطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الامراض، تستكمل المحافظات تدشين المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في نسختها الرابعة للكشف عن عدد من الامراض..

الوادي الجديد

انطلقت، فعاليات حملة "100 يوم صحة" في نسختها الرابعة بجميع مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة

وتأتي الحملة في إطار جهود الدولة لتعزيز المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، تشمل المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض، والفحص والعلاج، إلى جانب نشر التوعية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، جاهزية جميع الفرق الطبية الثابتة والمتحركة للعمل بكامل طاقتها في مختلف مراكز المحافظة، لتقديم خدمات الحملة بكفاءة وجودة عالية، داعيًا المواطنين إلى التوجه لأماكن تقديم الخدمة والاستفادة من الخدمات الصحية المجانية التي توفرها الحملة طوال فترة تنفيذها.

البحر الأحمر

دشن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» بجميع مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع مظلة الرعاية الصحية المجانية وتعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية للمواطنين.

وأكد المحافظ، خلال إطلاق المبادرة بالنادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، أن المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي تمثل أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت جميع الإمكانات اللوجستية والفنية لضمان وصول الخدمات الطبية إلى مختلف المدن والقرى والتجمعات السكانية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتورة بسمة يحيى، منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي مديرية الشؤون الصحية.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربي أن المبادرة انطلقت بالتزامن في جميع الوحدات الصحية ومستشفى الحميات، مع الدفع بالفرق الطبية والعيادات المتنقلة في مختلف مدن المحافظة، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية المجانية وفق أعلى معايير الجودة.

خدمات المبادرة

توفر مبادرة «100 يوم صحة» باقة متكاملة من الخدمات الطبية المجانية، تشمل:

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

خدمات دعم صحة المرأة.

خدمات الأمومة والطفولة.

تنظيم الأسرة.

فحص المقبلين على الزواج.

التطعيمات الروتينية.

التثقيف والتوعية الصحية.

إجراء التحاليل والفحوصات الطبية.

صرف العلاج مجانًا وفق بروتوكولات وزارة الصحة.

ودعا وكيل وزارة الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لأقرب وحدة صحية أو عيادة متنقلة أو نقطة طبية للاستفادة من خدمات المبادرة، مؤكدًا أن المديرية تعمل بكامل طاقتها لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في الاكتشاف المبكر للأمراض والحد من مضاعفاتها.

وفي ختام الفعالية، شدد الدكتور وليد البرقي على أهمية تكامل جهود جميع الأجهزة التنفيذية لدعم الفرق الطبية وتذليل أي معوقات قد تواجهها، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وموجهًا الشكر للأطقم الطبية وجميع المشاركين في تنفيذ المبادرة.