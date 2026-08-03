ويلز تسحب دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو بعد فشل خطة بيع حصة من كأس العالم

قالت ويلز اليوم إنها ستسحب دعمها لترشح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو لولاية جديدة تمتد من 2027 إلى 2031، وذلك بعد فشل خطته الرامية إلى بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم.

وتراجع الفيفا يوم الجمعة عن خطته الطموحة، التي كانت تهدف إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص عن طريق بيع حصة تبلغ حوالي 20 بالمئة في كيان جديد يشرف على المسابقات من بينها كأس العالم، بعد مقاومة شرسة من أصحاب المصلحة.

ومع التخلي عن الخطة، تحول الاهتمام إلى التداعيات المحتملة على إنفانتينو، الذي قد يواجه ترشحه لولاية أخرى في رئاسة الفيفا تدقيقا متزايدا في أعقاب فشل هذه المبادرة.

فشل الحوكمة الرشيدة

أصبحت ويلز أول اتحاد وطني يسحب رسميا دعمه لإنفانتينو.

وقال الاتحاد المحلي للعبة في بيان: "يؤكد الاتحاد الويلزي لكرة القدم سحب دعمه لترشيح السيد جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا للفيفا للفترة 027–2031".

وأضاف: "إن الإخفاقات الأخيرة في الحوكمة الرشيدة، والعمليات، والقيادة، والقيم، وإدارة أصحاب المصلحة، والاتصالات، والحكم السليم إلى وضعنا في موقف فقد فيه السيد إنفانتينو ثقة الاتحاد الويلزي لكرة القدم للبقاء على رأس قيادة كرة القدم العالمية، إن عدم إعطاء الأولوية لمصالح كرة القدم هو إخفاق لا يمكننا قبوله".

ويواجه إنفانتينو انتقادات غير مسبوقة بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) فقدانهما الثقة في قيادته.

ولم يؤكد يويفا، الذي قاد ردود الفعل الغاضبة على خطط إنفانتينو ورحب بقرار إلغائها، التقارير الإعلامية التي تفيد بأنه كان يستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيفا بشأن هذه القضية.

وقال يويفا إنه أصدر أمرا بحفظ الوثائق، وهو ما يمنع إتلاف رسائل البريد الإلكتروني أو الملفات أو البيانات عندما يُتوقع إجراء تحقيق.

وأعلن إنفانتينو في أبريل عزمه الترشح لإعادة انتخابه لولاية رابعة في رئاسة الفيفا. ومنذ أن تولى المنصب خلفا لسيب بلاتر في عام 2016، أعيد انتخاب السويسري مرتين بالتزكية، وبدا أنه يسيطر على المنظمة.

ورغم أن إعادة انتخابه للفترة 2027-2031 كانت تبدو إجراء شكليا، قال خبراء في تصريحات صحفية إن رد الفعل الشرس ضد الاقتراح الفاشل كشف عن استياء بين أعضاء الفيفا، وقد يعقد موقفه قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة في مارس آذار المقبل في المغرب.