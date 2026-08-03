صادرات الأرجنتين الزراعية تهبط 28% في يوليو إلى 2.92 مليار دولار

بلغت صادرات الأرجنتين الزراعية 2.918 مليار دولار أمريكي في يوليو، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 28% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2025، وذلك وفقاً لبيانات نشرتها غرفة معالجة وتصدير الحبوب يوم الاثنين.

وأرجعت الغرفة هذا الانخفاض السنوي إلى ارتفاع المبيعات بشكل غير معتاد في يوليو 2025، والذي نتج عن تخفيضات مؤقتة في رسوم التصدير كانت سارية آنذاك، وفقا لمنصة "انفستينج" الإقتصادية.

وتُعد الأرجنتين أكبر مُصدر لزيت فول الصويا وكسبه في العالم، كما تُشكّل مورداً رئيسياً للذرة والقمح إلى الأسواق العالمية.

وأشارت غرفة معالجة وتصدير الحبوب في بيان لها إلى أن عام 2026 يبدو موسماً زراعياً طبيعياً نظراً لعدم وجود برامج تصدير مؤقتة.