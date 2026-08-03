البنتاجون يوقع على اتفاقيتين للتوسع في إنتاج منظومات الصواريخ الاعتراضية

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقيتين "تاريخيتين" مع اثنتين من شركات الصناعات العسكرية الأمريكية للتوسع في إنتاج منظومات الصواريخ الاعتراضية "باك-3 وثاد".

وذكر البنتاجون -في بيان- أنه وقع مع "نورثروب جرومان" و"لوكهيد مارتن" اتفاقيتين إطاريتين لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمكونات بالغة الأهمية لمنظومات اعتراض الصواريخ.

وأضاف أن هاتين الاتفاقيتين التاريخيتين تعدان أساسيتن لضمان وصول إشارات الطلب طويل الأجل إلى الموردين الرئيسيين؛ مما يسمح بزيادة الإنتاج من منظومة باتريوت المتقدمة (باك-3) ومنظومة الدفاع الصاروخي الطرفي عالي الارتفاع (ثاد) إلى ثلاثة أضعاف وأربعة أضعاف على التوالي.

وبحسب البنتاجون فإن هذه المساعي التي تستهدف "استقرار سلاسل التوريد لأهم المنظومات الاعتراضية لدينا"، تدفع قدمًا برؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث المشتركة نحو "بناء ترسانة الحرية، وتسريع تسليم القدرات الحيوية، وتعزيز الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل للبلاد".