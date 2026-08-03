مصدر مطلع ينفي صحة ما تم تداوله بشأن مقترح لإدراج مصر ضمن الدول المرشحة لاستضافة مراكز لاستقبال المهاجرين

نفى مصدر مطلع صحة ما تداولته وسائل إعلام إيطالية بشأن وجود مقترح يتضمن إدراج مصر ضمن قائمة الدول المرشحة لاستضافة مراكز لاستقبال المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أنه لا يوجد بمصر مثل هذه المراكز، ولم يطرح أي ترتيبات من هذا النوع، مشدداً على أن الموقف المصري من قضية الهجرة يقوم على رؤية ثابتة وشاملة ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وليس إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين.

وأضاف المصدر أن مصر والاتحاد الأوروبي يتبنيان نهجاً شاملاً ومتوازناً لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية، من خلال دعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز قدرة المجتمعات المستضيفة للاجئين والمهاجرين على الصمود، بما يسهم في الحد من دوافع الهجرة.

