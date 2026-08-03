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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة وزراء اليابان: ندرس تقديم دعم إضافي لـ"كوماموتو" المتضررة جراء الزلزال

رئيسة وزراء اليابان: ندرس تقديم دعم إضافي لـ"كوماموتو" المتضررة جراء الزلزال
رئيسة وزراء اليابان: ندرس تقديم دعم إضافي لـ"كوماموتو" المتضررة جراء الزلزال
أ ش أ

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم /الاثنين/، عزمها تصنيف الزلزال القوي، الذي ضرب محافظة "كوماموتو" الأسبوع الماضي، باعتباره "كارثة شديدة الخطورة"؛ مما يتيح للحكومة المركزية إنفاق موارد إضافية لدعم تعافي المناطق المتضررة.

وقالت تاكايتشي - في تصريحات للصحفيين عقب قيامها بجولة تفقدية لمناطق الزلزال، بحسب ما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - "إن الحكومة ستدرس على وجه السرعة ما يمكنها فعله لمساعدة السكان والمناطق المتضررة جراء الزلزال واتخاذ إجراءات استباقية"، موضحة أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارا غدا بشأن تخصيص مبلغ 127 مليون دولار أمريكي من الصندوق الاحتياطي للسنة المالية الحالية لتوفير الموارد اللازمة.

وأشارت رئيسة الحكومة اليابانية إلى أنه من المقرر أن تصل غدا سفينة دعم إلى ميناء "ياتسوشيرو" البحري بمحافظة "كوماموتو" لتوفير المأوى للنازحين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى، مثل الخدمات الطبية والغذائية وغيرها.

وأضافت أن الحكومة ستحدد خلال الأسبوع الجاري متى يمكن استعادة إمدادات المياه بالمناطق المتضررة، كما أنها ستدعم محطات الغاز لكي تستأنف عملياتها بما يساعد في استقرار إمدادات البنزين وزيت الوقود.

جدير بالذكر أن السلطات في "كوماموتو" أكدت صباح اليوم أن حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة بلغت 38 شخصا، علاوة على تضرر أكثر من 4600 منزل وتدمير 181 منزلا آخر.

وتسبب الزلزال الذي بلغت شدته 7.1 درجة في نزوح أكثر من 8500 شخصا عن منازلهم وإجلائهم إلى مراكز إيواء طارئة بالمحافظة.. كما عانت 46 ألفا و700 أسرة من انقطاع إمدادات المياه، وذلك حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي محافظة كوماموتو كارثة شديدة الخطورة دعم تعافي المناطق المتضررة

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