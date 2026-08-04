التنمية المحلية: المحافظات رفعت حالة الاستعداد منذ الساعات الأولى للهزة الأرضية

قال الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، إن المحافظات رفعت درجة الاستعداد منذ الساعات الأولى لوقوع الهزة الأرضية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي تداعيات.



وأوضح حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أن الوزارة تتابع تطورات الموقف على مدار الساعة من خلال مراكز سيطرة الشبكة الوطنية، بالتنسيق مع جميع المحافظات والأجهزة التنفيذية.

وأكد أن البلاغات التي تم حصرها حتى الآن جاءت مطمئنة، واقتصرت على انهيارات جزئية في واجهات بعض العقارات القديمة أو سقوط أجزاء منها، مشيرًا إلى أن هذه العقارات كانت غير مأهولة بالسكان، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضاف أن سرعة تعامل الأجهزة التنفيذية مع تداعيات الهزة جاءت نتيجة الجاهزية المسبقة والتدريبات التي تنفذها المحافظات على سيناريوهات مواجهة الأزمات والكوارث، وهو ما ساهم في سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة إلى وجود خلية لإدارة الأزمة داخل وزارة التنمية المحلية والبيئة تعمل بشكل مستمر، وتتابع الموقف مع المحافظات كافة، لرصد أي مستجدات والتعامل معها بشكل فوري.