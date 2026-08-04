أقل من المتفق عليها.. انزعاج بين لاعبي الزمالك بسبب المستحقات المحولة

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن لاعبي الزمالك أبدوا انزعاجهم بعد تلقيهم أمس إشعارات بتحويل جزء من مستحقاتهم، بعدما فوجئوا بأن المبالغ التي وصلت إليهم أقل بكثير من النسبة التي تم الاتفاق عليها.

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وأوضح حتحوت أن اللاعبين كانوا ينتظرون الحصول على ما لا يقل عن 25% من مستحقاتهم خلال المعسكر الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد، إلا أن النسبة التي تم تحويلها جاءت أقل من ذلك بشكل واضح.

وأضاف أن هناك محاولات جرت لاحتواء غضب اللاعبين، من خلال التأكيد لهم أن الدفعات الحالية ستتبعها تحويلات جديدة خلال الفترة المقبلة لاستكمال النسبة المتفق عليها.