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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شمال سيناء:انتظام امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

شمال سيناء:انتظام امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية
شمال سيناء:انتظام امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية
أ ش أ

انتظمت ، اليوم/الثلاثاء/ ، امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، وشهادات القراءات بشمال سيناء، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية ، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وقال الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إن طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدون الامتحان فى مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات ، وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يؤدون الامتحان فى مادتي أصول الدين الورقة الثانية «التوحيد والسيرة»، والدراسات الاجتماعية.

وأضاف السايس: أن طلاب شهادة التجويد بمعهد القراءات يؤدون الامتحان فى مادتي غريب القرآن والعلوم والصحة، بينما يؤدي طلاب شهادة التخصص فى معهد القراءات الامتحان في مادتي القرآن الكريم والتفسير، وطلاب شهادة العالية في معهد القراءات في مادتي القرآن الكريم والفواصل، ويؤدى طلاب البرنامج التأهيلى للملحقين على الشهادة الاعدادية الأزهرية الامتحان فى مادة أصول الدين الورقة الثانية «التفسير والحديث»

وأشار إلي تجهيز واعداد اللجان الامتحانية، وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلبة للامتحانات فى سهولة ويسر، مشدداً على اتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية شهادات القراءات بشمال سيناء

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