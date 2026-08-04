مفاوضات روما .. تطورات عسكرية متزامنة في جنوب لبنان

تشهد العاصمة الإيطالية روما انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل، بمشاركة مسؤولين عسكريين من الجانبين، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الملفات الأمنية العالقة على الحدود الجنوبية ومنع اتساع رقعة التوتر.

وتأتي هذه الجولة في وقت لا تزال فيه الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان تشهد حالة من التصعيد والحذر، مع استمرار التحركات العسكرية والعمليات الأمنية على جانبي الحدود، ما يزيد من أهمية المباحثات الجارية للوصول إلى تفاهمات تحد من احتمالات المواجهة.

وتتضمن المفاوضات مناقشة عدد من القضايا الأمنية والعسكرية، وآليات الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، إلى جانب متابعة تنفيذ التفاهمات السابقة والبحث عن خطوات عملية لخفض التصعيد، في ظل اهتمام ومتابعة دولية للتطورات التي تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



