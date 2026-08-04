جاهزية مجمع التمور لاستقبال المحصول من المزارعين بجنوب الوادي

تفقّدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم مجمع التمور بمدينة الخارجة؛ يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، جهاد متولي رئيس المركز، علاء سماسيري مدير المجمع؛ لمتابعة استعدادات المصنع وجاهزيته لاستقبال موسم حصاد التمور، ومتابعة التجهيزات الفنية واللوجستية ما قبل انطلاق الموسم.

وأكدت المحافظ خلال الجولة ضرورة استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية داخل المجمع بشكل مرحلي بالتوازي مع سير الأعمال خلال الموسم، بما يضمن سير العمل على النحو المطلوب وعدم حدوث أي تعطيل. كما وجّهت بمتابعة الصيانة الفنية وجاهزية ثلاجات حفظ التمور البالغ عددها ٧٧ ثلاجة لاستيعاب الكميات الموردة.

في سياقٍ متصل، تفقدّت المحافظ موقع التوسعات الجديدة داخل المجمع والمستهدف لإنشاء ثلاجات حفظ إضافية لمضاعفة طاقات التخزين بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وذلك ضمن استراتيجية المحافظة لدعم قطاع التمور وتعزيز القيمة المضافة للمنتج، واستيعاب الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة والتخزين.