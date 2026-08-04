ريم مصطفى تعود إلى السوشيال ميديا بعد غياب بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار

عادت النجمة ريم مصطفى إلى الظهور مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غياب استمر قرابة ثلاثة أشهر، حيث فاجأت متابعيها بجلسة تصوير جديدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، لتتلقى تفاعلاً واسعًا وإشادات كبيرة بإطلالتها الأنيقة.

وظهرت ريم مصطفى بفستان سهرة أسود طويل بتصميم مجسم، تميز بتطريزات فضية لامعة جاءت على هيئة نقوش انسيابية، كما تميز الفستان بياقة مرتفعة مرصعة بالكريستالات، وحصدت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات خلال وقت قصير من نشرها، حيث رحب المتابعين بعودتها مرة أخرى وأشادوا في نفس بجمالها وأناقتها.

وفي سياق متصل بدأت ريم مصطفى قراءة السيناريوهات الجديدة التى تلقتها خلال الأسابيع المقبلة ما بين الدراما والسينما، على أن تحسم موقفها واختيار الأنسب لها قريباً، حيث ترغب ريم فى الحصول على وقتها في دراسة الأدوار التى وصلت لها لرغبتها في الظهور بشكل جديد ومختلف في الأعمال المقبلة.

ريم مصطفى خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "فن الحرب" وجسدت شخصية ياسمين النشرتي، وهي امرأة تتسم بالقسوة والدهاء، وتخوض صراعاً شرساً مع شخصية زياد التي يقدمها الفنان يوسف الشريف، وتدور الأحداث في إطار درامي قائم على حرب عقول، تعتمد على التخطيط والمكر والمواجهات غير المباشرة، حيث يسعى كل طرف للإيقاع بالآخر.

مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، دنيا سامي، كمال أبو رية، كريم عبد الجواد، ياسر علي ماهر، إنجي سلامة، كريم أدريانو، ميريت الحريري، أحمد رفعت، بوسي الشامي، شروق إبراهيم، ريم رأفت، دنيا جمعة، وعبير فاروق، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وليد فواز ومحمد جمعة. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.