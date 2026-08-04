كيفانش تاتليتوغ يستعد لمغامرة جديدة بعيدًا عن الدراما.. تفاصيل

يستعد النجم التركي كيفانش تاتليتوغ لخوض تجربة مختلفة كليًا عن مسيرته الفنية المعتادة، إذ يقترب من تقديم برنامج جديد يجمع بين السفر وفنون الطهي، في خطوة تمثل أولى تجاربه في هذا النوع من البرامج، بعيدًا عن الأعمال الدرامية التي صنعت نجوميته داخل تركيا وخارجها.

ووفقًا لما كشفه الصحفي التركي محمد أوستونداغ خلال مشاركته في برنامج Gel Konuşalım المذاع عبر قناة TV8، فإن كيفانش يعمل حاليًا على التحضيرات الخاصة بالمشروع، الذي سيُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وسيعتمد على زيارة عدد من الدول حول العالم لاستكشاف ثقافاتها المختلفة من خلال مطابخها التقليدية.

ومن المنتظر أن يظهر كيفانش تاتليتوغ في البرنامج بشخصية الرحالة، حيث يتنقل بين وجهات متنوعة، ويتعرف على أشهر الأطباق المحلية، ويشارك الجمهور تفاصيل إعدادها، إلى جانب تسليط الضوء على العادات والتقاليد المرتبطة بالطعام في كل بلد، ما يمنح المشاهدين تجربة تجمع بين الترفيه والسفر والتعرف إلى ثقافات الشعوب.

ويأتي هذا المشروع ليكشف جانبًا مختلفًا من شخصية النجم التركي، المعروف بشغفه بالسفر والطهي، إذ يبتعد هذه المرة عن الشخصيات الدرامية التي اعتاد الجمهور رؤيته من خلالها، ليقدم محتوى يعتمد على التجارب الواقعية والاستكشاف والتفاعل المباشر مع الناس والمجتمعات المحلية.

وبحسب المعلومات المتداولة، لا يزال فريق العمل في مرحلة اختيار الوجهات التي ستحتضن عمليات التصوير، حيث تتم دراسة عدد من الدول التي تتميز بتنوع مطابخها وتراثها الثقافي، على أن تنطلق كاميرات التصوير خلال شهر سبتمبر المقبل، تمهيدًا لعرض البرنامج بعد الانتهاء من مراحل الإنتاج.

ورغم أن المشروع لم يُعلن عنه رسميًا حتى الآن، فإن الأنباء المتداولة أثارت اهتمامًا واسعًا بين محبي كيفانش تاتليتوغ، الذين ينتظرون مشاهدة نجمهم المفضل في تجربة جديدة تختلف تمامًا عن أعماله السابقة، خاصة أن البرنامج يجمع بين عنصر المغامرة واكتشاف العالم وتذوق المأكولات المحلية.

ويُعد كيفانش تاتليتوغ أحد أبرز نجوم الدراما التركية، وحقق نجاحات كبيرة من خلال عدد من المسلسلات التي لاقت رواجًا واسعًا في تركيا والعالم العربي، الأمر الذي يجعل انتقاله إلى تقديم برامج السفر والطهي خطوة لافتة قد تفتح أمامه آفاقًا جديدة، وتمنح جمهوره فرصة للتعرف على جوانب أخرى من شخصيته واهتماماته بعيدًا عن التمثيل