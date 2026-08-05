صحة البحر الأحمر تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وتكرم الأمهات المثاليات

احتفلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، تحت رعاية وحضور الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وذلك من خلال احتفالية نظمتها إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمدرسة التمريض بمستشفى الغردقة العام، بهدف نشر الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيع الأمهات على اتباع الممارسات الصحية السليمة.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات المثاليات من مختلف الوحدات الصحية المطبقة لسياسة المنشآت الصديقة للطفل، تقديرًا لالتزامهن بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الأشهر الأولى من عمر الطفل، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد اختيارهن من خلال سجلات متابعة الأطفال بالوحدات الصحية.

كما جرى تكريم عدد من الأمهات اللاتي واصلن تقديم الرضاعة الطبيعية لأطفالهن المحتجزين بحضانة مستشفى الغردقة العام، تقديرًا لحرصهن على توفير التغذية والرعاية الصحية المثلى لأطفالهن رغم الظروف الصحية التي مروا بها.

وشملت الاحتفالية أيضًا تكريم عدد من ممرضات متابعة الأطفال بالوحدات الصحية وحضانة مستشفى الغردقة العام، تقديرًا لدورهن في تقديم الدعم والإرشاد للأمهات، ونشر ثقافة الرضاعة الطبيعية وتعزيز الوعي الصحي.

وتضمنت الفعاليات محاضرة توعوية تناولت أبرز المفاهيم الخاطئة والشائعات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية، مع تقديم المعلومات العلمية الصحيحة والإجابة عن استفسارات الأمهات، بما يسهم في تعزيز صحة الأم والطفل.

وفي ختام الاحتفالية، كرّم الدكتور إسماعيل العربي الأمهات المثاليات وأعضاء الفريق الطبي والتمريضي، وقدم لهم الهدايا التذكارية، تقديرًا لجهودهم في دعم الرضاعة الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الرضاعة الطبيعية تمثل أحد أهم الركائز الأساسية لتعزيز صحة الأم والطفل، مشيرًا إلى استمرار مديرية الشؤون الصحية في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية التي تسهم في رفع الوعي الصحي، ودعم أفضل الممارسات التي تنعكس إيجابًا على صحة الأسرة والمجتمع.