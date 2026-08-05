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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع أكثر من 100 شخص بالهند منذ مطلع الشهر الجاري بسبب الفيضانات

مصرع أكثر من 100 شخص بالهند منذ مطلع الشهر الجاري بسبب الفيضانات
مصرع أكثر من 100 شخص بالهند منذ مطلع الشهر الجاري بسبب الفيضانات
أ ش أ

كشفت البيانات الرسمية في الهند مصرع أكثر من مائة شخص في مختلف أرجاء البلاد منذ مطلع الشهر الجاري بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم / الأربعاء / أن ولاية آسام، الواقعة شمال شرقي الهند، تعد أكثر الولايات تضررا من الأمطار الموسمية، حيث لقي 87 شخصا على الأقل مصرعهم.

وفي ولاية كيرالا، أعلن رئيس وزراء الولاية، في دي ساتيسان، مصرع 15 شخصا على الأقل وفقدان 7 آخرين بعد هطول أمطار غزيرة على مدى عدة أيام.

وأقامت السلطات هناك أكثر من 300 مخيم إغاثة، لإيواء ما يزيد على 10 آلاف شخص، بعد أن تسببت الأمطار في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وتضرب الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة عدة ولايات في الهند بين شهري يونيو وديسمبر من كل عام، مما يسفر عن خسائر بشرية، ونزوح مئات الآلاف، وتعطيل البنية التحتية والزراعة في ولايات مثل آسام وكيرالا، وتتفاقم حدتها بسبب التغيرات المناخية.

البيانات الرسمية في الهند الفيضانات والانهيارات الأرضية الأمطار الموسمية شبكة تشانيل نيوز آشيا

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