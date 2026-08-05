مصرع أكثر من 100 شخص بالهند منذ مطلع الشهر الجاري بسبب الفيضانات

كشفت البيانات الرسمية في الهند مصرع أكثر من مائة شخص في مختلف أرجاء البلاد منذ مطلع الشهر الجاري بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم / الأربعاء / أن ولاية آسام، الواقعة شمال شرقي الهند، تعد أكثر الولايات تضررا من الأمطار الموسمية، حيث لقي 87 شخصا على الأقل مصرعهم.

وفي ولاية كيرالا، أعلن رئيس وزراء الولاية، في دي ساتيسان، مصرع 15 شخصا على الأقل وفقدان 7 آخرين بعد هطول أمطار غزيرة على مدى عدة أيام.

وأقامت السلطات هناك أكثر من 300 مخيم إغاثة، لإيواء ما يزيد على 10 آلاف شخص، بعد أن تسببت الأمطار في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وتضرب الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة عدة ولايات في الهند بين شهري يونيو وديسمبر من كل عام، مما يسفر عن خسائر بشرية، ونزوح مئات الآلاف، وتعطيل البنية التحتية والزراعة في ولايات مثل آسام وكيرالا، وتتفاقم حدتها بسبب التغيرات المناخية.