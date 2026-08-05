مشروبات تساعد على تنظيم السكر في الدم

قد تساعد بعض المشروبات التي تُقدم قبل النوم، بما في ذلك الحليب وشاي البابونج والماء، في دعم مستوى السكر الصحي في الدم.

اختر المشروبات التي تحتوي على القليل من السكر المضاف أو لا تحتوي عليه إطلاقاً لتجنب الارتفاعات الحادة في نسبة السكر في الدم قبل النوم.

إن اتباع روتين ثابت قبل النوم يتضمن نوماً جيداً وترطيباً كافياً يدعم مستوى السكر في الدم أكثر من أي مشروب منفرد

مشروبات تساعد على مستوى السكر في الدم

إذا كنت تسعى للحفاظ على استقرار مستوى السكر في دمك، فقد يكون لروتينك المسائي أهمية أكبر مما تتصور، فبينما لا يوجد مشروب يُتناول قبل النوم قادر على "إصلاح" مستوى السكر في الدم طوال الليل، إلا أن بعض المشروبات قد تساعد في دعم مستويات الجلوكوز الصحية من خلال تعزيز الترطيب، وتوفير البروتين، أو استبدال السكر في الوجبات الخفيفة الليلية

- شاي البابونج

استخدم شاي البابونج كمشروب مهدئ قبل النوم، وتشير الأبحاث الأولية إلى أنه قد يقدم بعض الفوائد لنسبة السكر في الدم أيضًا

يحتوي البابونج على مركبات نباتية طبيعية تُسمى الفلافونويدات، بما في ذلك الأبيجينين، والتي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وقد وجدت بعض الدراسات الصغيرة التي أُجريت على مرضى السكري من النوع الثاني أن شرب شاي البابونج بانتظام يُحسّن مؤشرات مثل سكر الدم الصائم، والهيموجلوبين السكري (مقياس متوسط سكر الدم على مدى ثلاثة أشهر تقريبًا)، ومستويات الأنسولين.

ومن الفوائد الأخرى أن البابونج قد يساعد في تعزيز النوم بشكل أفضل، مما قد يساعد جسمك على تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أكثر فعالية في اليوم التالي

- القرفة

بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما يُسهّل على خلايا الجسم امتصاص الجلوكوز من مجرى الدم، بينما لم تجد دراسات أخرى فائدة تُذكر، خاصةً عند استخدام أنواع أو كميات مختلفة من القرفة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون شاي القرفة غير المحلى بديلاً لذيذاً وخالياً من الكافيين للمشروبات المسائية السكرية، مما قد يدعم بشكل غير مباشر عادات صحية لنسبة السكر في الدم

- الحليب

قد يكون تناول كوب صغير من الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم قبل النوم خيارًا جيدًا أيضًا، يحتوي الحليب بشكل طبيعي على البروتين إلى جانب الكربوهيدرات، مما قد يساعد على إبطاء عملية الهضم مقارنةً بتناول المشروبات السكرية، كما أنه يزود الجسم بالكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران غذائيان أساسيان لوظيفة الأنسولين الطبيعية

اختر الحليب العادي بدلاً من الأنواع المنكهة، والتي غالباً ما تحتوي على سكريات مضافة يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر