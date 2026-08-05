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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الريال السعودي اليوم في البنوك مع تحركات منتصف التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنوك
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري مع منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2026، داخل أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية، مع استمرار الفروق الطفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر، وسط متابعة مستمرة من المواطنين، خاصة الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية أو تحويل الأموال. 

وفيما يلي أحدث أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.34 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.34 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 13.37 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC

سجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 13.37 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك QNB الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي 13.37 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.36 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 13.33 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 13.32 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول 13.31 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.23 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK 13.23 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 13.04 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.

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