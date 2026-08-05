مبادرة يوم في قريتنا تصل تلا ومنوف

تواصل مبادرة "يوم في قريتنا" تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة بقرى المحافظة، للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة انتظام سير العمل بمختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للقرى.

ففي قرية صنصفط التابعة لمركز ومدينة منوف، شملت أعمال المبادرة تنفيذ حملة خدمية موسعة بمشاركة معدات التدخل السريع ، أسفرت عن رفع 80 طن من تجمعات القمامة بنزلة الملاعب، للارتقاء بمنظومة النظافة والحد من التراكمات، إلى جانب تنفيذ أعمال تسوية جسر مصرف سبل، بما يسهم في تحسين البيئة والمظهر الحضاري، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة، وتركيب 20 لمبة إنارة موفرة للطاقة وصيانة الكشافات، بهدف رفع كفاءة منظومة الإنارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وفي قرية طوخ دلكة التابعة لمركز ومدينة تلا، تواصلت فاعليات المبادرة ، حيث شملت تنفيذ أعمال مسح وتسوية لطبان الطريق الأسفلتي بمدخل القرية، وتسوية وتعديل جانبي مصرف طوخ لتحسين السيولة المرورية، إلى جانب رفع بؤر القمامة وتراكمات نواتج التطهير بطول المصرف، وتنفيذ حملة نظافة موسعة على الطريق الرئيسي، فضلًا عن رش المياه للحد من الأتربة وتحسين البيئة المحيطة، مع استمرار الأعمال لاستكمال جميع المهام المستهدفة.

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية استمرار تنفيذ مبادرة "يوم في قريتنا" بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بما يحقق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة.