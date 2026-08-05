السعودية تؤكد رفضها للاعتداءات الإسرائيلية وتدعو المجتمع الدولي للتحرك

قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن الموقف السعودي ليس مختلفًا وليس بعيدًا عن المواقف الخليجية والعربية، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة من القمة العربية الأخيرة في المملكة العربية السعودية، والمعنية بشأن التطورات في المنطقة، وتحديدًا في القدس المحتلة، تؤكد هذا الموقف.

وأضاف جمال الوصيف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، على قناة القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية السعودي يؤكد دائمًا، في المحافل الدولية وفي تصريحات مجلس الوزراء السعودي، ضرورة وقف هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في فلسطين على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية ترفض هذه الاعتداءات المستمرة، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات، والضغط على الجانب الإسرائيلي لمنع اتساع نطاقها وسقوط المزيد من الضحايا.

أكد أن المملكة داعمة بشكل كبير للسلام، وتدعم التحركات الأخيرة التي تهدف إلى تحقيق السلام في غزة وفي فلسطين، إضافة إلى ما يحدث في القدس المحتلة، حيث يوجد رفض سعودي تام لما يجري.

وأشار إلى أن الموقف السعودي ليس مختلفًا، فالمملكة على مدار السنوات الماضية تدعم القضية الفلسطينية، وتقدم المساعدات الإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني.