أحمد دياب: لا تأجيلات في الدوري المصري 2026-2027.. و50 مليون جنيه لبطل المسابقة

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2026-2027 سيشهد استمرار انتظام المسابقة للموسم الثالث على التوالي، مع الالتزام الكامل بجدول المباريات وعدم إجراء أي تأجيلات، بما يحقق مصلحة الكرة المصرية ومنتخب مصر.

وخلال كلمته في مراسم قرعة الموسم الجديد، هنأ دياب الاتحاد المصري لكرة القدم على الإنجاز الذي تحقق في كأس العالم، مؤكدًا أنه أدخل الفرحة إلى قلوب الجماهير المصرية، كما وجّه الشكر إلى جميع الأندية على الثقة التي منحته إياها في إدارة الرابطة.

وأوضح دياب أن جدول الدوري تم إعداده بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، في ظل ارتباطات المنتخب المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على أنه لن تكون هناك أي تأجيلات للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، وأن جميع المباريات ستقام وفق المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن ملف الحضور الجماهيري شهد تطورًا كبيرًا، بعد الوصول إلى السعة الكاملة المسموح بها في عدد من الملاعب، وفي مقدمتها ستاد القاهرة الدولي واستاد برج العرب، والتي تصل إلى 40 ألف متفرج.

كما أعلن رئيس الرابطة عن تخصيص قناة ثالثة، بالتعاون مع الشركة المتحدة وقنوات ON، لنقل مباريات الدوري، بما يتيح للجماهير فرصة متابعة أكثر من مباراة تُقام في التوقيت نفسه.

واختتم دياب تصريحاته بالإعلان عن رفع قيمة الجائزة المالية لبطل الدوري المصري إلى 50 مليون جنيه، مؤكدًا أنها تمثل قيمة تنافسية تضاهي جوائز عدد من البطولات القارية، في خطوة تستهدف تعزيز المنافسة ورفع القيمة التسويقية للمسابق