تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري موسم 2026-2027

تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 يوم الجمعة 21 أغسطس، بإقامة الجولة الأولى من البطولة، التي تستمر حتى الأحد 23 أغسطس، بمشاركة 20 فريقًا يتنافسون على لقب المسابقة.

وتشهد ضربة البداية إقامة 10 مباريات موزعة على ثلاثة أيام، حيث يفتتح الزمالك مشواره بمواجهة الاتحاد السكندري، بينما يلتقي الأهلي مع الشرقية، ويستهل بيراميدز موسمه بمواجهة غزل المحلة خارج أرضه.

مواعيد مباريات الجولة الأولى

الجمعة 21 أغسطس

وادي دجلة × زد إف سي – ستاد السلام.

أبو قير للأسمدة × البنك الأهلي – ستاد الإسكندرية.

الزمالك × الاتحاد السكندري – ستاد القاهرة.

السبت 22 أغسطس

طلائع الجيش × المقاولون العرب – ستاد جهاز الرياضة.

بترول أسيوط × بتروجيت – ستاد أسمنت أسيوط.

غزل المحلة × بيراميدز – ستاد غزل المحلة.

المصري × سموحة – ستاد السويس الجديد.

الأحد 23 أغسطس

الجونة × مودرن سبورت – ستاد خالد بشارة.

سيراميكا كليوباترا × القناة – ستاد هيئة قناة السويس.

الأهلي × الشرقية – ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يُقام الموسم الجديد للعام الثالث على التوالي بنظام المرحلتين، إذ تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، قبل تقسيم الأندية إلى مجموعتي التتويج والهبوط، وفقًا للائحة المسابقة.