وزيرة خارجية فلسطين: نرفض الهيمنة الإسرائيلية على القدس

أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية رفض بلادها لما وصفته بالهيمنة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن الإجراءات الإسرائيلية في المدينة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهدد مكانتها التاريخية والقانونية.

وأوضحت أن القيادة الفلسطينية تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية القدس ومقدساتها من الإجراءات الإسرائيلية.

وأضافت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن هناك تنسيقًا وعملًا مشتركًا مع الدول العربية والإسلامية من أجل بلورة موقف موحد وتحرك جماعي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن هذا التحرك يهدف إلى تعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية، وحشد موقف دولي يدفع باتجاه وقف الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس.

كما شددت على أهمية استمرار الجهود العربية والإسلامية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.