قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادعاء ترويج المخدرات كاذب.. الداخلية: ضبط طرفي مشاجرة بالدقهلية
نصب وانتحال صفة.. عقوبة القاضي المزيف وشركاه المنتظرة
نتنياهو: ترامب أعظم أصدقائنا.. ووجود إسرائيل ليس محل تفاوض
رئيس الوزراء: الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني مستجدات الأوضاع الإقليمية
«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس
أفريكسيم بنك يتوقع استقرارا للاقتصاد الأفريقي عند 4.2% في 2026 وتخطيه للنمو العالمي في 2027
وزير البترول يتفقد حقل البركة بأسوان.. ويؤكد: إمدادات الغاز والوقود مستقرة
وزير الخارجية الفرنسي: لا إفلات من العقاب لمروجي الكراهية عبر الإنترنت
الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة.. حالة الطقس غدا الخميس
هاني أبو ريدة يشهد جلسة تجديد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاجتماع العربي الإسلامي رسالة قوية لإسرائيل

الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني
الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني
محمود محسن

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني إن كل جهد عربي يُبذل، بما في ذلك هذه الاجتماعات، هو جهد مقدر وضروري، متابعا: «نحن لا نقلل إطلاقًا من شأن أي جهد، أو اجتماع، أو تصريح، أو لقاء، على الصعيد العربي، أو الإسلامي، أو الدولي».

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن "هذه خطوة مهمة، ويجب أن تفهم إسرائيل، ولعل الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي يكون رسالة قوية وواضحة لها، ولمن يقف وراءها، بأننا، كعرب وكمسلمين، لا يمكن أن نسكت طويلًا على مثل هذه الانتهاكات، وأن الصبر العربي والإسلامي له حدود، وعلى الجميع أن يحترم إرادتنا، وأن يحترم شخصيتنا الخاصة، وقدراتنا، وقضايانا، وحقوقنا".

وأوضح أنه يجب أن تترافق هذه الرسالة مع رسالة أكثر قوة، وأن يبحث الجانب العربي والإسلامي عن مقاربات مختلفة، وآليات مختلفة، للتعامل مع هذه الانتهاكات.

وأكد أن هذه الرسالة القوية لا يمكن أن تذهب أدراج الرياح، فإسرائيل لا تعيش في كوكب معزول، وهي تقدر جيدًا مصالحها، وتعرف أنه لو أن العرب والمسلمين غيروا، ليس فقط لغة الخطاب، وإنما أيضًا آليات التعامل مع الواقع، فإن إسرائيل يمكن أن تتضرر، كما يمكن أن تتضرر المصالح الدولية التي تدعمها، وعلى رأسها المصالح الأمريكية.

وواصل: "عليهم أن يفهموا أن مصالحهم يجب ألا تكون على حساب حقوقنا، أو مقدساتنا، أو حقوق شعبنا الفلسطيني، أو حقوق أمتنا العربية والإسلامية في هذه المقدسات".

التحركات الدولية

واختتم: "كل جهد مقدر، وهذا المؤتمر رسالة مهمة، لكن يجب أن يُبنى عليها بإجراءات أكثر تأثيرًا وأكثر فاعلية، سواء على الصعيد المباشر مع إسرائيل، أو على صعيد التحركات الدولية، وبالذات مع الولايات المتحدة الأمريكية".

محمود الهباش الرئيس الفلسطيني الاجتماعات الصعيد العربي إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

بيزيرا

الزمالك يحسم موقفه من رحيل خوان بيزيرا

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟

ترشيحاتنا

محمد صلاح

بعد حسم صفقة صلاح.. طرابزون سبور يتحرك لضم نجم ليفربول السابق

تريزيجيه

فيفا يمنح الرياض الضوء الأخضر لإعلان صفقة “تريزيجيه”

صلاح

طرابزون سبور يعلن موعد حفل توقيع محمد صلاح

بالصور

صغرت 20 سنة.. نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بإطلالة ملفتة.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت

فوائد مشروب البابونج .. 8 أسباب لأفضل مشروب طبيعي لصحتك

فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟.. سمير كوبرا يكشف الأسباب وطرق التخلص منها بأمان

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد