مستشار الرئيس الفلسطيني: الاجتماع العربي الإسلامي رسالة قوية لإسرائيل

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني إن كل جهد عربي يُبذل، بما في ذلك هذه الاجتماعات، هو جهد مقدر وضروري، متابعا: «نحن لا نقلل إطلاقًا من شأن أي جهد، أو اجتماع، أو تصريح، أو لقاء، على الصعيد العربي، أو الإسلامي، أو الدولي».

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن "هذه خطوة مهمة، ويجب أن تفهم إسرائيل، ولعل الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي يكون رسالة قوية وواضحة لها، ولمن يقف وراءها، بأننا، كعرب وكمسلمين، لا يمكن أن نسكت طويلًا على مثل هذه الانتهاكات، وأن الصبر العربي والإسلامي له حدود، وعلى الجميع أن يحترم إرادتنا، وأن يحترم شخصيتنا الخاصة، وقدراتنا، وقضايانا، وحقوقنا".

وأوضح أنه يجب أن تترافق هذه الرسالة مع رسالة أكثر قوة، وأن يبحث الجانب العربي والإسلامي عن مقاربات مختلفة، وآليات مختلفة، للتعامل مع هذه الانتهاكات.

وأكد أن هذه الرسالة القوية لا يمكن أن تذهب أدراج الرياح، فإسرائيل لا تعيش في كوكب معزول، وهي تقدر جيدًا مصالحها، وتعرف أنه لو أن العرب والمسلمين غيروا، ليس فقط لغة الخطاب، وإنما أيضًا آليات التعامل مع الواقع، فإن إسرائيل يمكن أن تتضرر، كما يمكن أن تتضرر المصالح الدولية التي تدعمها، وعلى رأسها المصالح الأمريكية.

وواصل: "عليهم أن يفهموا أن مصالحهم يجب ألا تكون على حساب حقوقنا، أو مقدساتنا، أو حقوق شعبنا الفلسطيني، أو حقوق أمتنا العربية والإسلامية في هذه المقدسات".

التحركات الدولية

واختتم: "كل جهد مقدر، وهذا المؤتمر رسالة مهمة، لكن يجب أن يُبنى عليها بإجراءات أكثر تأثيرًا وأكثر فاعلية، سواء على الصعيد المباشر مع إسرائيل، أو على صعيد التحركات الدولية، وبالذات مع الولايات المتحدة الأمريكية".