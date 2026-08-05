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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس بلدية زوطر الغربية: رئيس الوزراء نواف سلام وعد بإعادة الإعمار

لبنان
لبنان
محمود محسن

قال عبد عز الدين رئيس بلدية زوطر الغربية، إنّه سبق زيارة الوزراء إلى البلدة اليوم، عقد قبل نحو يومين لقاءً مع رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، استمر قرابة ساعة، جرى خلاله بحث جميع التفاصيل المتعلقة بالأوضاع في زوطر الغربية، مشيراً إلى أن اللقاء تناول احتياجات البلدة وما تواجهه من تحديات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الدكتور نواف سلام كان قد زار زوطر الغربية قبل نحو 15 يوماً، واطلع ميدانياً على الأوضاع في البلدة.


الأوضاع في بلدية زوطر الغربية

ولفت إلى أن رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي جمعهما قبل يومين، قدم «وعداً قاطعاً بإعادة الإعمار وكل ما يلزم لزوطر الغربية»، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة آثار الأوضاع التي شهدتها المنطقة.

بلدية زوطر الغربية ئيس الوزراء اللبناني نواف سلام المنطقة الجهود

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