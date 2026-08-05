انتهاء تصوير فيلم باسط للعضلات لـ أحمد مالك وميشيل ميلاد وخالد الصاوي

أعلن صناع “باسط للعضلات” الانتهاء من تصوير كافة مشاهد الفيلم السينمائي الجديد ليدخل العمل رسمياً مرحلة ما بعد الإنتاج تمهيداً لعرضه قريباً في دور السينما.



يجمع الفيلم في بطولته نخبة من النجوم؛ على رأسهم أحمد مالك، ميشيل ميلاد، وخالد الصاوي، وهو من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور الذي يتولى إخراج الفيلم أيضاً.



تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعاً معاصراً، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات ساخنة ومواقف غير تقليدية تعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة.



على جانب متصل انطلقت التحضيرات الأولية لمسلسل «فرصة سعيدة»، الذي يجمع في بطولته الفنان أحمد مالك والفنان ميشيل ميلاد والنجمة اللبنانية ستيفاني عطاالله، في تجربة درامية جديدة تتكون من 10 حلقات، تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ والتصوير خلال الفترة المقبلة.



ويتولى إنتاج المسلسل أحمد الجنايني، فيما يتولى محمد معتز مهمة الإخراج، بينما يكتب السيناريو أحمد محيي، في تعاون جديد يهدف إلى تقديم عمل درامي مكثف يناسب طبيعة الأعمال القصيرة التي تحظى باهتمام جمهور المنصات الرقمية.