بإطلالة صيفية جذابة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة التونسية درة زروق جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري، استعرضت فيها أحدث إطلالاتها الصيفية.

دره

ظهرت درة في الصورة بإطلالة كاجوال مريحة وأنيقة، حيث ارتدت طقماً مكوناً من قميص وشورت باللون الأبيض واللمسات الزرقاء والخضراء، واكتملت إطلالتها بنظارة شمسية عصرية وشعر منسدل، مستعينة بأغنية "Sophia" لخلفية الصورة أثناء التقاطها "سيلفي" أمام المرآة.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير واهتمام واسع من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأناقتها الدائمة وحرصها المستمر على التنوع في إطلالاتها الصيفية.