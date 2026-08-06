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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تلميح لـ مصطفى .. أحمد شوبير يكشف عن تجديد عقود واحد من أهم لاعبي الأهلي

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مصير تجديد الأهلي لنجومه خلال الفترة الحالية وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية: الأهلي متمسك برباعي الفريق ياسر إبراهيم وإمام عاشور ومحمد هاني ومصطفى شوبير.

وأكمل : هناك واحد من اللاعبين المهمين تم الإنتهاء من تجديد التعاقد معهم وسيتم الإعلان اليوم أو غدا بعد الاتفاق على كافة البنود وهو لاعب مهم للغاية وحاز على شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وواصل : الأهلي متمسك بـ ياسر إبراهيم ورفض التفريط فيه وسيدخل اللاعب في المعسكر بإسبانيا بشكل طبيعي أما إمام عاشور فالأمور متوقفه على نسبة الإعلانات فقط  والمفاوضات مستمرة.

وأردف : محمد هاني أيضا الأمور تسير في طريقها الطبيعي والأهلي متمسك بهم بشكل قوي ورافض رحيلهم إلا لو هناك عروض مغرية

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : بالتأكيد علمتم من تم الإنتهاء معه مفاوضات التجديد ويقترب الإعلان عنه.

ويظهر التلميح واضح عن تجديد عقد مصطفى شوبير مع النادي الأهلي رغم رفض والده ذكر اسمه خلال حديثه عن تجديد عقود النجوم بالأحمر.

الأهلي النادي الأهلي إمام عاشور مصطفى شوبير فريق الأهلي

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