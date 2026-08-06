الدقهلية: تقديم أكثر من 77.5 ألف خدمة صحية مجانية للمواطنين

أعلن الدكتور حموده عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مواصلة مديرية الشؤون الصحية تحقيق معدلات أداء متميزة خلال فعاليات اليوم الخامس من النسخة الرابعة لحملة "100 يوم صحة"، حيث تم تقديم 77,503 خدمة صحية مجانية من خلال المستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة للأم والطفل، والمبادرات الرئاسية، وخدمات تنمية الأسرة، بما يعكس نجاح خطة الانتشار الميداني، والإقبال المتزايد من المواطنين على خدمات الحملة.

وأكد وكيل الوزارة أن المستشفيات واصلت تقديم خدماتها بكفاءة عالية داخل مستشفيات المحافظة، حيث بلغ إجمالي النشاط 30,880 خدمة، شملت تقديم 11,836 خدمة بالعيادات الخارجية، واستقبال 1,233 حالة بأقسام الطوارئ، وإجراء 93 عملية جراحية، وتنفيذ 25 إجراءً تداخليًا، إلى جانب تقديم 1,888 خدمة أشعة، و2,611 خدمة تحاليل طبية، و715 جلسة علاج طبيعي، و724 خدمة بعيادات الأسنان، وتنفيذ 940 جلسة غسيل كلوي، وصرف 134 كيس دم ومشتقاته، بالإضافة إلى حجز 300 حالة بالأقسام الداخلية، و112 حالة بالرعاية المركزة، و93 حالة بالحضانات ورعايات الأطفال، فضلًا عن صرف 10,176 تذكرة علاج من صيدليات المستشفيات.

وأضاف الجزار أن خدمات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة للأم والطفل حققت أداءً متميزًا بإجمالي 31,210 خدمة، تضمنت استقبال 17,654 مترددًا، واستفادة 101 مواطن من مبادرة "قلبك أمانة"، واستقبال 234 حالة طوارئ، وتقديم 987 خدمة بعيادات الأسنان، وإجراء 33 فحصًا للكشف عن قصور الغدة الدرقية ومرض الفينيل كيتونيوريا لحديثي الولادة، إلى جانب متابعة 876 طفلًا، و116 سيدة حامل، واستقبال 492 مترددًا بخدمات فحص المقبلين على الزواج، وإصدار 524 شهادة، فضلًا عن صرف 708 عبوات لبن مدعم (المرحلة الأولى) و556 عبوة لبن مدعم (المرحلة الثانية) للأطفال المستحقين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرات الرئاسية للصحة العامة واصلت تحقيق معدلات أداء مرتفعة بإجمالي 11,728 خدمة، تضمنت 4,882 خدمة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، و3,201 خدمة بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، و3,118 خدمة بمبادرة دعم صحة المرأة، بالإضافة إلى 195 خدمة بمبادرة صحة الأم والجنين، و239 خدمة بمبادرة رعاية كبار السن، و93 خدمة بمبادرة الكشف المبكر لضعف وفقدان السمع.

وأوضح الجزار أن خدمات تنمية الأسرة واصلت تحقيق نتائج متميزة، حيث بلغ إجمالي المنتفعات 3,685 منتفعة، حصلت 3,036 سيدة منهن على وسائل تنظيم الأسرة، من بينهن 322 سيدة حصلن على وسائل طويلة المفعول، كما استقبلت 3,617 مترددة بغرف المشورة، وتم تحويل 2,816 سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة لاستكمال الخدمات الصحية والتوعوية، في إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية ودعم الصحة الإنجابية.

وأضاف أن فرق الطب الوقائي والصحة العامة واصلت جهودها في الحفاظ على الصحة العامة، حيث تم تقديم 2,268 جرعة تطعيم للأطفال المستحقين، كما نفذت فرق صحة البيئة 12 مرورًا على المنشآت المختلفة، وسحبت 49 عينة من شبكات وطرود مياه الشرب، إلى جانب 6 عينات من حمامات السباحة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي مجال التوعية والتثقيف الصحي، أكد وكيل الوزارة تنفيذ 558 ندوة توعوية بمختلف الإدارات الصحية، استفاد منها 5,624 مواطنًا، بهدف نشر الوعي الصحي، والتعريف بخدمات حملة "100 يوم صحة"، وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر، بما يسهم في زيادة الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية.

وأكد الأستاذ الدكتور حموده عيد الجزار أن النتائج المحققة خلال اليوم الخامس تعكس حجم الجهود التي تبذلها جميع الفرق الطبية والإدارية والفنية بمختلف قطاعات المديرية، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان الحفاظ على جودة الخدمات، وتحقيق المستهدفات، والوصول بالخدمة الصحية المجانية إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

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