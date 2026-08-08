قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة تأهب قصوى .. إعصار دولفين يقترب ويُربك الحياة| ماذا يحدث؟

إعصار
إعصار
أمينة الدسوقي

تعيش مناطق واسعة من شرق الصين حالة تأهب قصوى مع اقتراب الإعصار دولفين من سواحل البلاد، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة ورياح عاتية قد تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية واضطرابات واسعة في حركة النقل والسياحة.

وبدأت السلطات الصينية اتخاذ إجراءات احترازية واسعة، شملت إغلاق المدارس والوجهات السياحية وتعليق الأنشطة البحرية، في محاولة للحد من تداعيات العاصفة التي تقترب من مناطق مأهولة بالسكان، من بينها مدينة شنغهاي.

رياح بسرعة 162 كيلومترًا في الساعة

وتشير أحدث البيانات إلى أن الإعصار دولفين يحمل رياح تصل سرعتها إلى نحو 162 كيلومترا في الساعة، فيما سجلت هبات أقوى وصلت إلى 216 كيلومترا في الساعة أثناء مروره قرب اليابان.

وضرب الإعصار بالفعل جزيرة أوكيناوا اليابانية، حيث أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، كما تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 14 ألف مبنى، إلى جانب إلغاء وتأخير عدد من الرحلات الجوية.

وتشير التوقعات إلى أن دولفين سيواصل تحركه باتجاه الساحل الشرقي للصين، مع احتمال وصوله إلى اليابسة بين منطقة تشوشان في مقاطعة تشجيانغ وفودينغ في مقاطعة فوجيان، في وقت متأخر من الأحد أو خلال الساعات الأولى من الاثنين.

المدارس والسياحة في مرمى العاصفة

ومع اقتراب الإعصار، سارعت السلطات الصينية إلى إغلاق عدد من المواقع السياحية في تشجيانغ، وتعليق الأنشطة المائية والرحلات البحرية والعبّارات.

كما قررت مدينة نينغبو، إحدى أبرز مدن المقاطعة، إغلاق المدارس والمنشآت التعليمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع تشديد إجراءات الطوارئ.

وأعلنت السلطات الصينية تفعيل المستوى الثالث للاستجابة للطوارئ، في خطوة تعكس حجم المخاوف من تأثيرات العاصفة، بينما أُغلقت موانئ وجرى فرض قيود على حركة الملاحة البحرية في المناطق المهددة.

لماذا يمثل «دولفين» خطرا؟

لا تكمن خطورة الإعصار في سرعة الرياح وحدها، إذ إن العواصف المدارية القوية عادة ما تحمل معها مجموعة متزامنة من المخاطر.

ويأتي هطول الأمطار الغزيرة في مقدمة التهديدات، إذ تشير التوقعات إلى استمرار الأمطار القوية في شرق الصين حتى 12 أغسطس، مع احتمال تجاوز إجمالي الأمطار في بعض مناطق شرق تشجيانغ 600 ملليمتر، ما يرفع مخاطر الفيضانات المفاجئة وارتفاع مناسيب الأنهار.

كما يمكن للرياح العاتية أن تتسبب في سقوط الأشجار والأجسام غير المثبتة وإلحاق أضرار بالمباني والبنية التحتية وشبكات الكهرباء، فضلًا عن اضطراب حركة الطيران والقطارات والنقل البحري.

أما المناطق الساحلية، فتواجه خطر ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف البحرية، وهو ما يزيد من احتمالات غمر المناطق المنخفضة بالمياه، خصوصًا عندما تتزامن الرياح القوية مع ارتفاع المد.

شنغهاي تراقب مسار الإعصار

وتتجه الأنظار أيضًا إلى شنغهاي، إحدى أكبر مدن الصين وأكثرها كثافة سكانية، إذ تقع المدينة ضمن نطاق التأثير المتوقع للإعصار.

ورغم أن المسار الدقيق للعاصفة قد يتغير مع تقدمها، فإن السلطات تستعد لاحتمال تعرض المدينة والمناطق المحيطة بها لرياح قوية وأمطار غزيرة، ما قد ينعكس على الرحلات الجوية وحركة القطارات والأنشطة التجارية والسياحية.

وقد بدأت شركات الطيران بالفعل في تقديم خيارات لتغيير أو إلغاء بعض الرحلات المتأثرة بالعاصفة، في وقت تستعد فيه المنطقة لاضطرابات محتملة في حركة السفر.

عاصفة تتجاوز حدود الصين

ولا يقتصر تأثير دولفين على الصين واليابان فقط، إذ امتدت تداعياته إلى تايوان، حيث أدت الأحوال الجوية إلى إلغاء عشرات الرحلات الدولية، بينما فرضت الصين قيودًا على حركة الملاحة في مضيق تايوان بسبب العاصفة.

ومع استمرار تحرك الإعصار نحو الساحل الصيني، تبقى كمية الأمطار ومسار العاصفة وسرعة الرياح عوامل حاسمة في تحديد حجم الأضرار المحتملة خلال الساعات المقبلة.

وتؤكد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات أن دولفين ليس مجرد اضطراب جوي عابر، بل إعصار قوي يمكن أن يجمع بين الرياح العنيفة والأمطار الغزيرة والفيضانات والمخاطر الساحلية في وقت واحد، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة بالنسبة للمناطق الواقعة في مساره.

الإعصار دولفين الاعصار إعصار إعصار دولفين دولفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

محمد صلاح

«احلف يا صلاح».. المحكمة تكشف الأثر القانوني في حالة عدم حضور اللاعب لأداء اليمين| مستند

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

ترشيحاتنا

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

مشروع

22 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروع سكني جديد بالقاهرة الجديدة

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد