محمد جنيدي يتوج بلقب بطولة EGY 12 ITF Junior J100 للتنس

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توج محمد جنيدي، لاعب المنتخب الوطني للتنس، بلقب بطولة EGY 12 ITF Junior J100، المقامة بمصر بنادي سماش خلال الفترة من 3 وحتى 8 أغسطس.

جاء ذلك عقب فوزه على مواطنه يوسف موريد بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-4 و4-6 و6-2 بالمباراة النهائية التى اقيمت اليوم.

وفي منافسات زوجى الناشئين، واصل محمد جنيدي ويوسف موريد التألق وحصدا معاً لقب مسابقة الزوجي، بعد فوزهما المستحق على الثنائي الهندي بمجموعتين بواقع 6-3 و6-2.

و​تعتبر هذه البطولة خطوة مهمة ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني، استعداداً للحدث الأهم: استضافة مصر لبطولة كأس العالم للناشئين والناشئات (Junior Davis Cup & BJK Cup Juniors).