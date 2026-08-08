مقتل وإصابة 7 مسلحين خلال عملية "رد الفتنة 3" في جنوب غربي باكستان

أعلنت مصادر أمنية في باكستان، اليوم "السبت"، مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة أربعة آخرين جراء العمليات التي نفذتها قوات الأمن في إطار عملية "رد الفتنة 3" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت المصادر، حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية، بأن ثلاثة مسلحين لقوا حتفهم في منطقتي "كومبيلا" و"عاصم آباد" بالإقليم، كما اعتقلت 12 مسلحا في إطار هذه العملية.

وأضافت المصادر أن القوات الأمنية نفذت عمليات بحث وتمشيط في منطقتي "كومبيلا" و"عاصم آباد" للقضاء على العناصر الإرهابية المتبقية، كما تم تدمير مخابىء للمسلحين وإزالة أعلام تابعة لهم.

وأشارت المصادر إلى أن عملية "رد الفتنة 3" ستستمر حتى يتم القضاء على الإرهاب بشكل كامل من البلاد.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".