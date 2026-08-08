انقطاع مياه الشرب عن مناطق بالتل الكبير والإسماعيلية اليوم .. تفاصيل



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن انقطاع مياه الشرب اليوم السبت الموافق 8 أغسطس 2026، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط طرد رافع وخزان الدوايدة 600 مم، ما يترتب عليه انقطاع المياه عن عدد من المناطق.



وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيكون خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً، ويشمل المناطق التالية:

البعالوة – الجزيرة الخضراء – وادي الملاك – الشروق – القصاصين – المحسمة الجديدة – رافع أبو عيادة.

وأكدت الشركة أنها وضعت فرق الطوارئ للتعامل مع العطل وسرعة إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى قيامها بتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأتاحت الشركة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين.