قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محامو قنا يطالبون بالتحقيق في تسريبات صوتية وتجميد صلاحيات النقيب الفرعي

بيان محامين قنا
بيان محامين قنا

طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين الفرعية بمحافظة قنا، مجلس النقابة العامة للمحامين، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن تسريبات صوتية متداولة، قالوا إنها منسوبة لنقيب محامي قنا الفرعي، مؤكدين ضرورة الوقوف على مدى صحة ما ورد بها، واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة حيال أي مخالفات يثبت ارتكابها.

وقال أعضاء الجمعية العمومية، في بيان اليوم السبت، إن التسريبات المتداولة تسببت في حالة غضب واستياء داخل أوساط المحامين وفي المجتمع القنائي، معتبرين أنها أسهمت في خلق حالة توتر وانقسام داخل النقابة، وطالبوا بالتعامل مع الواقعة وفق الأطر القانونية والنقابية.

وأشار البيان محامين قنا، إلى أن التسجيلات المتداولة تتضمن، بحسب ما ورد فيه، إشارات إلى تدخلات في أعمال مجلس النقابة الفرعية وتوجيه مسار بعض الاجتماعات والقرارات، إلى جانب ما وصفه البيان بشبهات تتعلق بإهدار المال العام في ملف تأجير المقر الإداري الجديد للنقابة، فضلاً عن عبارات اعتبرها أعضاء الجمعية العمومية مسيئة، وإفشاء لأسرار تخص عمل المجلس والانفراد باتخاذ بعض القرارات.

واتهم الموقعون على البيان نقيب محامي قنا الفرعي، بالتسبب في حالة انقسام داخل مجلس النقابة وتهميش عدد من أعضائه، فضلاً عن اتخاذ قرارات وصفوها بالأحادية، مؤكدين أن تلك الوقائع، حال ثبوتها، تستوجب المساءلة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية بقنا، أن تحركهم يأتي، بحسب البيان، في إطار مسؤوليتهم في الحفاظ على أموال النقابة ومصالح أعضائها واستقلال العمل النقابي، مشددين على ضرورة الاحتكام إلى التحقيقات الرسمية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في مدى صحة ما ورد بالتسجيلات المتداولة وتحديد المسؤوليات.

وطالب البيان مجلس النقابة العامة للمحامين، نقيباً وأعضاءً، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق موسع ومحايد في التسريبات المنسوبة إلى نقيب النقابة الفرعية بقنا، للتحقق من مضمونها وتحديد مدى صحتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ونقابية حال ثبوت أي تجاوزات.

كما طالب أعضاء الجمعية العمومية بقنا، بتجميد صلاحيات النقيب الفرعي مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات، مع ندب أحد أعضاء مجلس النقابة العامة للإشراف على تسيير الأعمال اليومية للنقابة الفرعية، بما يضمن ـ بحسب البيان ـ الحيدة والنزاهة وعدم التأثير على مجريات التحقيق.

واختتم أعضاء الجمعية العمومية بيانهم بالتأكيد على تمسكهم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية التي يكفلها قانون المحاماة واللوائح المنظمة للعمل النقابي، بهدف الحفاظ على كرامة المحامين وهيبة النقابة ومكانتها، مع التأكيد على أن ما ورد بشأن التسريبات والوقائع محل الخلاف يظل في إطار الاتهامات والمطالبات التي تحتاج إلى تحقيق رسمي للتحقق من صحتها.


 

قنا محامو قنا نقابة المحامين مجلس النقابة الفرعية محامين قنا أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

مشروع

22 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروع سكني جديد بالقاهرة الجديدة

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد