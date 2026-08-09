"خطوط تحكى".. ورشة فنية بمركز محمود سعيد تدمج الطبيعة الصامتة بفن الزنتانجل

نظم متحف محمود سعيد بالإسكندرية، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور محمود حامد، وتحت إشراف الادارة المركزية للمتاحف و المعارض ورشة فنية تحمل عنوان “خطوط تحكى.. تحليلات خطية وزخرفية لعناصر من الطبيعة الصامتة”، وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بنشر الوعي الفني وتنمية المهارات الإبداعية.

وشهدت الورشة والتى تقام يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع تفاعلاً كبيرا من المشاركين، حيث تضمن البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية، شملت: أسس رسم الطبيعة الصامتة: تقديم شرح مبسط ومفصل حول كيفية بناء التكوينات الفنية المختلفة وأنواعها، ومنها: التكوين المثلثي، تكوين حرف (L)، التكوين القطري، التكوين المنحني (S)، الإشعاعي، المتماثل إلى جانب التدريب العملي على حسن اختيار العناصر داخل اللوحة الفنية وإتقان رسمها.

كما تهدف الورشة إلى التعرف علي فن الزنتانجل ونشأته والهدف منه وطريقه رسم العناصر الأساسية التي يتكون منها نقطة — خط — منحنى — دائرة و تكرار هذه العناصر بطريقة منظمة يُنتج أنماطاً لا نهائية.

تأتي هذه الورشة تحت إشراف الفنانة نشوة عبد الحميد (مشرف متحف الفن المصري الحديث بالإسكندرية).