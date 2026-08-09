مي سليم تستعرض رشاقتها بالفستان التايجر .. شاهد

حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة مي سليم

تألقت مي سليم في الصور بإطلالة كشف تعن رشاقتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش التايجر الذي يتصدر أحدث صيحات موضة صيف 2026.

تزينت مي سليم ببعض المجوهرات والإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، كما تميزت بأنها جمعت بين الأناقة والبساطة ونالت صورها إعجاب متابعهيا على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، بدت مي سليم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.