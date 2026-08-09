تموين الوادي الجديد تطلق مبادرة رادار الأسعار لمتابعة وضبط الأسواق

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إطلاق مبادرة «رادار الأسعار»، تحت رعاية الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، في إطار دعم منظومة الرقابة التموينية وترسيخ مبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين، بما يسهم في متابعة حركة الأسعار وتعزيز المنافسة الإيجابية داخل الأسواق.

وأوضحت المديرية أن المبادرة تهدف إلى توفير قائمة استرشادية يومية لأسعار السلع الأساسية، جملة وقطاعي، مع رصد مبادرات تخفيض الأسعار بالمنافذ المختلفة، بما يدعم المواطنين ويساعد على متابعة الأسعار بصورة أكثر وضوحًا. كما تتضمن المبادرة الرصد الميداني اليومي للأسعار من خلال الإدارات التموينية بالمراكز، ومراجعة واعتماد البيانات وفقًا للواقع الفعلي للأسواق، ونشر القوائم الاسترشادية وتحديثها يوميًا عبر الصفحات الرسمية.

وتشمل المبادرة المتابعة الدورية لمؤشرات الأسعار ورصد المتغيرات، وإجراء تقييم شهري للمنافذ والتجار الأكثر التزامًا بالقائمة الاسترشادية، إلى جانب إبراز المبادرات المجتمعية الداعمة لتخفيض الأسعار. وأكدت المديرية أن القوائم المنشورة تعكس متوسطات الأسعار الفعلية وقت الرصد، ويتم تحديثها يوميًا وفقًا لمستجدات الأسواق، دون الإخلال بالتشريعات والضوابط المنظمة للتداول والأسعار. ودعت المواطنين إلى تقديم الاستفسارات والشكاوى والمقترحات عبر غرفة عمليات التموين على الرقم 0922928959 أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.