بفستان جريء.. هيفاء وهبي تبهر متابعيها بإطلالتها في الساحل

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في مراسي بالساحل الشمالي.

إطلالة هيفاء وهبي في مراسي

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الستان البيج الذي لا يحمل أي تطريزات.

أنتعلت هيفاء وهبي حذاء أحمر ذا كعب عالي، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج الغامق، وتزينت ببعض المجوهرات الألماسية الملفتة.

ومن الناحية الجمالية، بدت هيفاء وهبي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.