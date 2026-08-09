نسي زوجته في محطة وقود واكتشف غيابها بعد 6 ساعات.. القصة كاملة

في واقعة غريبة أثارت حالة من الدهشة والسخرية على مواقع التواصل الأجتماعي، تحولت رحلة زوجين من ألمانيا إلى تركيا إلى موقف لا ينسى، بعدما نسي الزوج زوجته في محطة وقود بكرواتيا، واستكمل رحلته بالسيارة دون أن يكتشف غيابها إلا بعد 6 ساعات.

كان حسنو شنديلر، البالغ من العمر 68 عامًا، يقود سيارته برفقة زوجته، البالغة 65 عامًا، في طريقهما لرحلة من ألمانيا إلى تركيا، ولكن توقف الزوجان في إحدى محطات الوقود بكرواتيا لتزويد الوقود، وفي الوقت الذي انشغل فيه الزوج بالسيارة، توجهت زوجته إلى دورة المياه.

لكن عندما عادت، فوجئت بأن السيارة اختفت، بعدما غادر زوجها المحطة دون أن ينتبه إلى أنها لم تعد إلى السيارة، ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ اكتشفت الزوجة أن هاتفها المحمول كان داخل السيارة، ما جعلها غير قادرة على الاتصال بزوجها.

استعانت الزوجة بأشخاص من داخل محطة الوقود، وتمكنت بمساعدتهم من التواصل مع ابنتها في ألمانيا، بعدما كانت تحفظ رقم هاتفها.

وسارعت الابنة إلى الاتصال بوالدها وإخباره بالموقف أنه نسي زوجته في محطة الوقود، وعندها أدرك الزوج ما حدث، فعاد أدراجه بالسيارة إلى المحطة، إلا أن رحلة العودة استغرقت نحو 6 ساعات، ظلت خلالها زوجته في انتظار وصوله.

وبعد مرور نحو ست ساعات، وصل الزوج إلى محطة الوقود، والتقى بزوجته مجددًا، لتنتهي الواقعة الغريبة بعودتهما إلى الطريق واستكمال رحلتهما نحو تركيا.



