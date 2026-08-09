ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بفستان لافت.. شاهد

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة ياسمين الخطيب

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بصيحة الـ polkadot التي تتصدر أحدث صيحات موضة صيف 2026.

لم تبالغ ياسمين الخطيب في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة جمعت بين الأناقة و البساطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها مما كشف عن جمالها.