يحسن ضغط الدم .. ما هو أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر؟

قد يُساعد الشاي الأخضر في الحفاظ على ضغط دم صحي، وتشير الأدلة إلى أن شربه في وقت مبكر من اليوم قد يكون أكثر فائدة من شربه في وقت متأخر، بالنسبة لمعظم الناس، يُعدّ أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر بين الصباح وبداية فترة ما بعد الظهر، ويُفضّل تناوله على معدة فارغة

كيف يؤثر الشاي الأخضر على ضغط الدم

يُعرف الشاي الأخضر بأنه مشروب مفيد لصحة القلب، ويُعتقد أن ذلك يعود إلى مركبات موجودة في الشاي الأخضر تُسمى الكاتيكينات، قد يساعد ذلك في خفض ضغط الدم بعدة طرق:

تأثير مضادات الأكسدة: تعمل الكاتيكينات كمضادات للأكسدة، مما يساعد على تحييد الجذور الحرة التي يمكن أن تُلحق الضرر بالأوعية الدموية، وهذا بدوره يُساعد الأوعية الدموية على البقاء أكثر مرونة ويدعم تحكمًا أفضل في ضغط الدم.

تحسين وظائف الأوعية الدموية: قد تساعد الكاتيكينات بطانة الأوعية الدموية، والتي تُسمى البطانة الداخلية، على العمل بكفاءة أكبر، تنتج البطانة الداخلية السليمة المزيد من أكسيد النيتريك ، وهو مركب طبيعي يُرخي الأوعية الدموية ويوسعها، مما يُخفض ضغط الدم

التأثيرات المحتملة لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين:

تشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر قد يكون له تأثير طفيف على الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، وهذا التأثير مشابه لتأثير الأدوية الموصوفة التي تُسمى مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ، والتي تُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم