إسلام الكتاتني: الإخوان لم تنتهِ.. والتنظيم يخوض معركة لتزييف وعي المصريين

أكد إسلام الكتاتني، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية والجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان لم تنتهِ، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية يمثل تحجيمًا للتنظيم وتراجعًا في قدرته على الحركة والتأثير.

وقال الكتاتني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن جماعة الإخوان تتبع حاليًا سياسة تقوم على «تكرار الكذب حتى يأخذ صبغة الحقيقة»، موضحًا أن التنظيم يسعى من خلال هذه السياسة إلى إعادة طرح رواياته وترويجها بصورة مستمرة، بهدف التأثير في الرأي العام.

وتابع أن الإخوان يخوضون في الوقت الراهن ما وصفها بـ«معركة تزييف وعي المصريين»، عبر نشر روايات وأفكار تستهدف التأثير على إدراك المواطنين للأحداث والقضايا المختلفة.

القدرة على التمييز

وأشار الخبير في شؤون الحركات الإسلامية إلى أن بعض النشطاء المنتمين إلى التيار اليساري يروجون، بحسب تقديره، لأفكار التنظيم، مؤكدًا أن هذا التداخل في الخطاب والأفكار يستدعي قدرًا أكبر من الوعي والقدرة على التمييز بين المواقف السياسية المختلفة والدعاية التي تستخدمها الجماعات والتنظيمات لتحقيق أهدافها.