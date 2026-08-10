انطلاق عرض فيلم «محمود التاني» في مصر والدول العربية.. والعرض الخاص غدا

كشف القائمون على فيلم «محمود التاني» عن موعد طرح العمل في دور العرض بالدول العربية، حيث من المقرر أن يبدأ عرضه يوم 20 أغسطس الجاري، وذلك بعد انطلاقه في دور العرض المصرية يوم 12 أغسطس، لينضم إلى قائمة أفلام موسم صيف 2026.



ويخوض فيلم «محمود التاني» تجربة كوميدية تعتمد على المفارقات والمواقف الساخرة، من خلال قصة تجمع بين شخصيتين تحملان الاسم نفسه، لكنهما تنتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا، سواء على مستوى الطباع أو الخلفية الاجتماعية.



وتدور أحداث الفيلم حول شابين يدعى كل منهما «محمود»، إلا أن اختلاف ظروف حياتهما وطريقة تفكيرهما يضعهما أمام سلسلة من المفارقات غير المتوقعة، خاصة بعد تبادل الأدوار بينهما، ليجد كل واحد منهما نفسه أمام تحد جديد يتمثل في التأقلم مع حياة الآخر، وهو ما يقودهما إلى العديد من المواقف الكوميدية الناتجة عن اختلاف أسلوب المعيشة والشخصيات.



ويشارك في بطولة «محمود التاني» كل من أحمد غزي، وأحمد بحر الشهير بـ«كزبرة»، إلى جانب جنا الأشقر، وكارولين عزمي، وتامر هجرس، فيما يظهر الفنان نور النبوي ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.



والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، ويقدم مزيجًا من الكوميديا والمواقف الاجتماعية، من خلال طرح يعتمد على اختلاف الشخصيات والبيئات، وما ينتج عن ذلك من مفارقات خلال الأحداث.

