استجابةً لشكاوى أهالينا الفورية.. 25 محضرًا خلال حملات رقابية على مخابز بطنطا

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استجابت لشكاوى المواطنين الفورية، واستهدفت مخابز الخبز المدعم بشوارع الشهيد أبو زهرة والسيد عبد المطلب والجلاء ببندر طنطا، إلى جانب حملات بإدارتي تموين قطور ومركز طنطا، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 25 محضرًا.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات ببندر طنطا عن تحرير 13 محضرًا، تضمنت 5 محاضر تموينية شملت 3 مخالفات نقص وزن بواقع 9 و9 و7 جرامات، ومخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، فيما تبين عدم وجود مخالفات بعدد من المخابز التي تم المرور عليها، إلى جانب 8 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

ردع مخالفين قانونيا

كما أسفرت الحملات التي نفذتها مديرية التموين بالغربية بإدارة تموين قطور عن تحرير 11 محضرًا، بواقع 9 مخالفات نقص وزن ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، فيما أسفرت حملة إدارة تموين مركز طنطا عن تحرير محضر واحد للتوقف عن الإنتاج.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز وحماية حقوق أهالينا.