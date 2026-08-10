الإسكان تعلن مواعيد تسليم أراضي "الأمل والطلائع" بالعبور الجديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء إجراءات تسليم قطع الأراضي المخصصة للمواطنين بالأراضي المضافة بمنطقتي الأمل والطلائع «سابقًا» بمدينة العبور الجديدة، والذين تم توفيق أوضاعهم وتخصيص أراضٍ لهم بالقرعات العلنية، وفقًا لشرائح محددة، وذلك يوم 16 أغسطس 2026، وفقًا للمواعيد المقررة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على سرعة تسليم الأراضي للمواطنين، وتيسير إجراءات حصولهم على قطع الأراضي المخصصة لهم وفقًا للقواعد والمواعيد المحددة.

وأكدت الوزيرة أن أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ خطط تسليم الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتوفير مختلف الخدمات والفرص السكنية والاستثمارية للمواطنين بالمدن الجديدة.

من جانبه، أوضح المهندس محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الجهاز سيقوم بتسليم قطع الأراضي بالمجاورة رقم (3) بالحي (33)، شريحة 209 أمتار مربعة، لمواطني جمعية الأمل سابقًا، وقطع الأراضي بالمجاورة رقم (2) بالحي (27) لمواطني جمعية الطلائع سابقًا كمرحلة أولى، والذين تم تسكينهم وفقًا للقرعة العلنية بالمدينة، وذلك طبقًا للجدول الزمني.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال التسليم بالنسبة لأراضي المجاورة رقم (3) بالحي (33)، شريحة 209 أمتار، تبدأ اعتبارًا من 16 أغسطس 2026، وتستمر وفقًا للبلوكات وأرقام القطع المحددة بالجدول المعلن، حيث تشمل مواعيد التسليم البلوكات من 33301 إلى 33312.

كما تتضمن أعمال التسليم قطع الأراضي بالمجاورة رقم (2) بالحي (27) كمرحلة أولى لمواطني جمعية الطلائع سابقًا، حيث تبدأ مواعيد التسليم اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026، وفقًا للبلوكات من 27201 إلى 27221 وأرقام القطع الموضحة بالجدول المرفق.

كما تم وضع مواعيد محددة لكل من تخلف عن استلام الأراضي المخصصة في مواعيدها السابقة.

وناشد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، المواطنين المقرر تسليمهم الأراضي الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، مع ضرورة إحضار المستندات المطلوبة، وتشمل: أصل عقد البيع، وأصل إيصال سداد الدفعة المقدمة، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، ومستندات تسلسل الملكية، وإقرار التخصيص، واستكمال باقي الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقًا لما يحدده الجهاز.