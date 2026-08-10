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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تقدم 10 أطنان من الأدوية والمساعدات الطبية للبنان

شحنة من المساعدات الطبية
شحنة من المساعدات الطبية
أ ش أ

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اليوم، شحنة من المساعدات الطبية والإغاثية مقدّمة من جمهورية مصر العربية، في خطوة تجسّد استمرار الدعم المصري للبنان والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف الظروف.

وتسلّم المدير العام لوزارة الصحة العامة اللبناني الدكتور وئام أبو حمدان الشحنة، بحضور القائم بالأعمال في السفارة المصرية في بيروت الوزير المفوض محمود حمدي، حيث بلغت كمية المساعدات نحو 10 أطنان من الأدوية المصرية المخصصة لدعم القطاع الصحي في لبنان.

وعقب وصول الشحنة إلى مركز الشحن في المطار، أكد حمدي أن "هذه المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل إلى جانب مضمونها الطبي، رسالة محبة وتضامن إلى الشعب اللبناني".

وقال: "وجودي هنا اليوم لتسليم شحنة من المساعدات تضم 10 أطنان من الأدوية المصرية إلى الشعب اللبناني الشقيق، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس وهي شحنة تحمل رسالة محبة وتضامن إلى الشعب اللبناني الشقيق في الظروف التي يمر بها حالياً".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال زيارته الأخيرة لبنان في مارس الماضي أكد استمرار مصر في دعم لبنان وتقديم مختلف أوجه المساعدة والمساندة الممكنة، لافتاً إلى أن المساعدات المصرية ليست مبادرة عابرة، بل تأتي في إطار مسار مستمر من التعاون بين البلدين.

وأضاف: "نتمنى أن تساهم هذه المساعدات، ولو بنسبة بسيطة في تخفيف آلام الشعب اللبناني ودعم صحته وسلامته وأمنه في الظروف التي يمر بها، وإن شاء الله دائماً إلى مستقبل أفضل".

من جانبه، عبر وئام أبو حمدان عن "تقدير لبنان لهذه المبادرة"، وقال: "باسم الشعب اللبناني، نقدر هذه الهبة الكبيرة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكل المحبة والتقدير للدولة المصرية قيادةً وحكومةً وشعباً".

وأكد أن "مصر لطالما وقفت إلى جانب لبنان في مختلف الظروف"، قائلاً إن "الشعب المصري لا يبخل على لبنان، سواء في الظروف الجيدة أو في ظروف الحرب"، مشيراً إلى "الدور المصري في دعم الاستقرار وترسيخ السلم في لبنان".

ولفت أبو حمدان إلى أن "المساعدات ستوزّع على مختلف المناطق اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب، دون أي تفرقة"، مؤكداً أن "الهدف هو إيصالها إلى مستحقيها والاستفادة منها بالشكل الأمثل".

وختم بتوجيه الشكر إلى مصر، "قيادةً وحكومةً وشعباً، وإلى مختلف الدول العربية الشقيقة"، مؤكداً "اعتزاز لبنان بالدعم العربي ووقوف الأشقاء إلى جانبه".

مطار رفيق الحريري الدولي بيروت شحنة من المساعدات الطبية

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