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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سحابة رماد بركاني توقف الرحلات القادمة إلى مطار كاتانيا في صقلية

سحابة رماد بركاني
سحابة رماد بركاني
أ ش أ

أعلنت إدارة مطار كاتانيا، الواقع في شرق جزيرة صقلية، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية القادمة إلى المطار مؤقتا، بعد وصول سحابة من الرماد البركاني إلى المجال الجوي المحيط به، نتيجة ثوران جديد لبركان جبل إتنا.

وقالت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار كاتانيا، في بيان، إن النشاط البركاني يؤثر بشكل كبير على حركة الطيران، وحثّت المسافرين على التأكد من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

وأضافت الشركة أن الوضع يخضع للمراقبة المستمرة، مؤكدة أنها ستصدر تحديثات جديدة بشأن حركة الرحلات وفقًا لتطور النشاط البركاني والظروف الجوية المحيطة بالمطار.

ويعد جبل إتنا، الواقع على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، كما تتسبب ثوراته بصورة متكررة في اضطراب حركة الطيران بمطار كاتانيا، الذي يعد المطار الرئيسي في الجزيرة وخامس أكثر مطارات إيطاليا ازدحامًا من حيث أعداد المسافرين.

من جانبه، أفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين بأن أحدث مرحلة من ثوران إتنا، أعلى براكين أوروبا، لا تزال مستمرة من فوهات تقع على ارتفاعي 2750 مترا و2360 مترا، ما أدى إلى تدفق عدة أنهار من الحمم البركانية وتشكل حقول واسعة من الحمم.

وأوضح المعهد أن إشعار مرصد البراكين للطيران لا يزال عند أعلى مستويات التحذير، وهو المستوى الأحمر، بما يعكس استمرار المخاطر التي يمثلها الرماد البركاني على حركة الطيران في المنطقة.

وتراقب السلطات الإيطالية تطورات النشاط البركاني وحركة الرماد في المجال الجوي للمنطقة، وسط توقعات باستمرار تأثر حركة الطيران بمطار كاتانيا وفقا لاتجاهات الرياح وتطورات الثوران البركاني، على أن يتم اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن تشغيل الرحلات وفقا لمستوى المخاطر على سلامة الملاحة الجوية.

ويمثل مطار كاتانيا أحد المحاور الرئيسية لحركة السياحة والنقل الجوي في صقلية، بما يجعل الاضطرابات الناجمة عن النشاط البركاني ذات انعكاسات اقتصادية على قطاعي السياحة والنقل، فضلا عن شركات الطيران والأنشطة التجارية المرتبطة بحركة المسافرين، لاسيما خلال فترات ارتفاع الطلب السياحي على الجزيرة.

إدارة مطار كاتانيا شرق جزيرة صقلية المسافرين

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