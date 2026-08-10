ارتفاع مؤشر البحرين العام في ختام تعاملات اليوم بمقدار 1.24 نقطة

ارتفع مؤشر البحرين العام، في ختام تعاملات اليوم /الاثنين/ بمقدار 1.24 نقطة مسجلا 1956.93 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع المواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - أن مؤشر البحرين الإسلامي أقفل عند 921.76 نقطة محافظًا على إقفاله السابق.

وأشارت إلى أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 807 آلاف و423 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 202 ألف و806 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 62.14% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.